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Экономист напомнила россиянам о повышении пенсий в 2022 году

Доктор экономических наук Голодова: в 2022 году пенсии повысят ряду категорий россиян

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Профессор Института мировой экономики и бизнеса Российского университета дружбы народов (РУДН), доктор экономических наук Жанна Голодова напомнила, что в 2022 году пенсии повысят ряду категорий россиян. Она рассказала агентству «Прайм», кому с 1 января положены повышенные выплаты.

Экономист отметила, что неработающие пенсионеры, которые более 30 лет отработали в сельской местности, смогут получить надбавку к пенсии даже при переезде. Также бонус к пенсии могут получать граждане, которые до 1992 года работали в российских колхозах, однако они должны проживать в сельской местности.

Голодова подчеркнула, что в 2022 году пенсии планируется индексировать три раза, повышение коснется разных групп пенсионеров. Первая прибавка проведена автоматически с 1 января 2022 года после индексации всех страховых пенсий на 5,9 процента. «Это значит, фиксированная часть увеличится до 6 401 рубля. Вторая прибавка — в апреле 2022 года — более существенная индексация социальных пенсий — на 7,7 процента», — объяснила доктор экономических наук.

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Кроме того, специалист напомнила, что в 2022 году увеличат также доплату к пенсиям 80-летних граждан и инвалидов I группы, составляющую 100 процентов фиксированной части, теперь она будет равна 6 401 рублю. По ее словам, в этом году запланировано повышение пенсий военным пенсионерам, бывшим сотрудникам МВД, ФСИН и Росгвардии.

Экономист предположила, что повышение может также коснуться пенсионеров, проработавших в угольной промышленности, гражданской авиации (членов летных экипажей воздушных судов), пенсионеров-Героев СССР и РФ, Героев Социалистического труда, лиц, награжденных орденом Славы трех степеней. По словам Голодовой, вырастет и надбавка за «северный» стаж: за 15 лет стажа на Крайнем Севере будут платить 3 201 рубль, за 20 лет стажа в приравненных к нему территориях — 1 920 рублей.

Ранее в январе профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала о росте пенсий россиян в новом 2022 году. Финансист сообщила, что увеличится стоимость 1 ИПК для расчета уровня страховой пенсии до 104,69 рубля, фиксированная выплата, в свою очередь, составит 6401 рубль.

Марина Совина
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