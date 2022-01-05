Курс евро взлетел

Курс евро на торгах взлетел вышел 86 рублей впервые с сентября 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой данные Мосбиржи.

Согласно данным площадки на 19:29 по московскому времени, курс евро к рублю вырос до 1,25 процента к закрытию предыдущей сессии и торговался на уровне 86,02 рубля. В последний раз курс евро был зафиксирован выше отметки в 86 рублей в сентябре.

Также в ходе торгов Мосбиржи курс доллара поднялся выше 76 рублей. Это случилось впервые с 22 апреля. Курс доллара вырос на 0,77 процента, до 75,94 рублей.

Журналисты отметили, что стоимость мартовского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 1,47 процента, до 81,18 долларов за баррель. Вместе с тем нефть сорта WTI дорожает на 1,57 процента и торгуется на уровне 78,2 доллара за баррель.

Ранее специалисты предсказали укрепение американского доллара в 2022 году. Аналитик профильного отдела Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка Егор Жильников заметил, что в среднем курс американской валюты будет держаться на отметке в 75,5 рубля.