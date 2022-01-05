Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Курс евро взлетел

Курс евро поднялся выше 86 рублей впервые с сентября

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Курс евро на торгах взлетел вышел 86 рублей впервые с сентября 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой данные Мосбиржи.

Согласно данным площадки на 19:29 по московскому времени, курс евро к рублю вырос до 1,25 процента к закрытию предыдущей сессии и торговался на уровне 86,02 рубля. В последний раз курс евро был зафиксирован выше отметки в 86 рублей в сентябре.

Также в ходе торгов Мосбиржи курс доллара поднялся выше 76 рублей. Это случилось впервые с 22 апреля. Курс доллара вырос на 0,77 процента, до 75,94 рублей.

Журналисты отметили, что стоимость мартовского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 1,47 процента, до 81,18 долларов за баррель. Вместе с тем нефть сорта WTI дорожает на 1,57 процента и торгуется на уровне 78,2 доллара за баррель.

Ранее специалисты предсказали укрепение американского доллара в 2022 году. Аналитик профильного отдела Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка Егор Жильников заметил, что в среднем курс американской валюты будет держаться на отметке в 75,5 рубля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
В Казахстане ввели чрезвычайное положение
Ветеринар призвала успокаивать испуганных салютами собак экстрактом ромашки
В ООН призвали все стороны в Казахстане воздержаться от насилия
Курс евро взлетел
Протестующие в Алма-Ате попытались захватить здание полиции
Windows взломали через уязвимость девятилетней давности
В Казахстане снесли памятник Назарбаеву
Евросоюз отреагировал на протесты в Казахстане
Россияне вспомнили двухполозные советские коньки для детей
Лукашенко поговорил с Путиным и Токаевым о Казахстане
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter