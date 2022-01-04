Спрогнозирован курс доллара на 2022 год

Американский доллар в 2022 году укрепится, считает главный аналитик профильного отдела Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка Егор Жильников. Он спрогнозировал, что в среднем курс американской валюты будет держаться на отметке в 75,5 рубля. Об этом сообщило агентство «Прайм».

Доллару помогут укрепиться сразу несколько факторов. Жильников пояснил, что на валюту повлияет решение властей США свернуть экономические программы стимулирования. Также в Соединенных Штатах ожидается тройное повышение ключевых ставок. Первое, вероятно, случится в апреле, отметил аналитик. Такие решения в США принимают на фоне роста инфляции.

«В начале года ключевую динамику пары доллар-рубль будет задавать развитие геополитической ситуации и новостей, связанных с омикрон-штаммом. При усилении негативного влияния данных факторов возможен заметный отток иностранного капитала с отечественного рынка, что может ослабить позиции рубля», — сказал Жильников.

Если же говорить про доллар в связке с рублем, то мы ориентируемся на отметку 76,5 рубля на конец 2022 года, и на уровень 75,5 рубля в среднем за год Егор Жильников аналитик

Финансовый аналитик Андрей Плотников менее оптимистичен в вопросе будущего американской валюты. Он предрек падение курса доллара до 67 рублей к апрелю.

Специалисты в сфере финансов ранее назвали рубль одной из лучших валют развивающихся стран. В 2021 году он потерял меньше, чем конкуренты.