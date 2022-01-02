Спрогнозировано падение курса доллара до 67 рублей

Финансовый аналитик Андрей Плотников в беседе с Пятым каналом спрогнозировал падение курса доллара до 67 рублей к апрелю.

По его мнению, у российской валюты неплохие шансы, однако долго удерживать такие позиции рублю будет непосильно. Он отметил, что дальнейшие перспективы развития национальной валюты неутешительные, так как доллар «укрепляется по отношению ко всей корзине мировых валют».

Чтобы российская валюта была стабильна, а американец опустился до 55-56 рублей, баррель нефти должен торговаться на отметке в 100 долларов, добавил Плотников.

Ранее аналитики назвали рубль одной из лучших валют развивающихся стран. В течение 2021 года он потерял в стоимости меньше, чем валюты-конкуренты. С начала года курс рубля по отношению к доллару снизился на 0,3 процента — с 74,4 до 74,65 рубля за доллар. Почти все остальные валюты развивающихся стран ослабли к доллару примерно на 6 процентов с начала года.

