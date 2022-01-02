Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Спрогнозировано падение курса доллара до 67 рублей

Аналитик Плотников прогнозировал падение курса доллара до 67 рублей к апрелю

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Финансовый аналитик Андрей Плотников в беседе с Пятым каналом спрогнозировал падение курса доллара до 67 рублей к апрелю.

По его мнению, у российской валюты неплохие шансы, однако долго удерживать такие позиции рублю будет непосильно. Он отметил, что дальнейшие перспективы развития национальной валюты неутешительные, так как доллар «укрепляется по отношению ко всей корзине мировых валют».

Чтобы российская валюта была стабильна, а американец опустился до 55-56 рублей, баррель нефти должен торговаться на отметке в 100 долларов, добавил Плотников.

Ранее аналитики назвали рубль одной из лучших валют развивающихся стран. В течение 2021 года он потерял в стоимости меньше, чем валюты-конкуренты. С начала года курс рубля по отношению к доллару снизился на 0,3 процента — с 74,4 до 74,65 рубля за доллар. Почти все остальные валюты развивающихся стран ослабли к доллару примерно на 6 процентов с начала года.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Хоккеисты российской сборной прокомментировали снятие команды с рейса в Канаде
Россиянка попросила у Деда Мороза штрафов для хозяев собак
Спрогнозировано падение курса доллара до 67 рублей
В МЧС предупредили о приближении к Земле опаснейшего астероида
Израиль нанес удары по сектору Газа
Россиянам назвали выгодное время для покупки валюты
В Египте из-за непогоды погибли три человека
Россияне раскрыли причину частых детских болезней в садах
Марш в честь Бандеры в Киеве назвали осквернением памяти жертв Холокоста
ООН отреагировала на объявление российского сотрудника миссии персоной нон грата
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter