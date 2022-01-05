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Ми-8 эвакуировал экипаж российского судна в Охотском море

Вертолет Ми-8 МЧС России эвакуировал экипаж судна «Григорий Ловцов» в Охотском море

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Ми-8 МЧС России эвакуировали экипаж судна «Григорий Ловцов», подавшего сигнал бедствия в Охотском море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Моряков на веревке подняли на борт Ми-8.

Экипаж доставили в город Николаевск-на-Амуре, состояние членов команды удовлетворительное, помощь медиков никому не потребовалась. Как отметили, в МЧС, спасение осложнялось ветром, темным временем суток и непрочным льдом.

Ранее 4 января сообщалось, что в районе Шантарских островов в Охотском море российское грузовое судно «Григорий Ловцов» подало сигнал бедствия из-за угрозы повреждения корпуса льдами.

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Марина Совина
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