Ми-8 эвакуировал экипаж российского судна в Охотском море

Ми-8 МЧС России эвакуировали экипаж судна «Григорий Ловцов», подавшего сигнал бедствия в Охотском море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Моряков на веревке подняли на борт Ми-8.

Экипаж доставили в город Николаевск-на-Амуре, состояние членов команды удовлетворительное, помощь медиков никому не потребовалась. Как отметили, в МЧС, спасение осложнялось ветром, темным временем суток и непрочным льдом.

Ранее 4 января сообщалось, что в районе Шантарских островов в Охотском море российское грузовое судно «Григорий Ловцов» подало сигнал бедствия из-за угрозы повреждения корпуса льдами.