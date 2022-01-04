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Российское судно в Охотском море подало сигнал бедствия

В Охотском море грузовое судно подало сигнал бедствия из-за повреждения льдами

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

В Охотском море российское грузовое судно «Григорий Ловцов» подало сигнал бедствия из-за угрозы повреждения корпуса льдами, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Судно находится в районе Шантарских островов в 20 километрах от берега. Сигнал бедствия поступил в 13:10 по московскому времени для эвакуации экипажа. На судне находятся восемь человек, сообщается, что никто не пострадал.

К вылету из Хабаровска готовят вертолет Ми-8 со спасателями, необходимым снаряжением и оборудованием для оказания помощи. Он вылетит к судну в 15:30 по московскому времени.

В конце декабря паром с пассажирами, направлявшийся из порта Владивостока на остров Попова, потерял ход. Через некоторое время экипаж смог запустить двигатели самостоятельно.

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Антон Похиляк
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