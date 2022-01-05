В интернете развернули масштабную кампанию по продвижению фейков о вакцинах

Генпрокуратура России сообщила о масштабной кампании по продвижению в интернете фейков о вакцинах против коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В сети интернет развернута масштабная компания по продвижению недостоверной информации о смертельной опасности вакцин от новой коронавирусной инфекции, о неминуемом вымирании привитого населения планеты, чипировании людей и так далее», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве также рассказали о распространении Telegram-каналов, где россиянам предлагают купить справки и сертификаты о вакцинации, а также результаты ПЦР-тестов.

Ранее специалисты АНО «Диалог» перечислили самые распространенные среди противников прививок фейки о вакцинации против COVID-19. По словам экспертов, популярностью у противников вакцинации пользуются фейки о вакцине как результате всемирного заговора. Некоторые антипрививочники утверждают, что коронавируса не существует, а правительства всех стран и фармацевтические компании заключили тайное соглашение, чтобы заработать на людях.