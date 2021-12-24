Перечислены основные теории заговора противников прививок

Специалисты АНО «Диалог» перечислили самые распространенные среди противников прививок фейки о вакцинации против COVID-19. Основные теории заговора касаются смертельной опасности препарата от коронавируса и тайного соглашения компаний с властями, следует из исследования «Диалога», подготовленного по просьбе «Ленты.ру».

По словам экспертов, популярностью у противников вакцинации пользуются фейки о вакцине как результате всемирного заговора. Некоторые антипрививочники утверждают, что коронавируса не существует, а правительства всех стран и фармацевтические компании заключили тайное соглашение, чтобы заработать на людях.

Также в социальных сетях распространены сообщения о том, что препарат от COVID-19 стал смертельным для чьих-то родственников, друзей или знакомых. Другие фейки связаны с тем, что вакцина якобы меняет ДНК, содержит эмбрионы, ртуть, средства для аборта, незамерзайку и другие опасные химические средства.

Помимо этого, как рассказали в АНО «Диалог», еще одна группа антипрививочников настаивает на том, что вакцинация — это способ чипирования. Они считают, что через прививку людям под кожу вживляют микрочип. Сторонниками этой теории были бывшая участница шоу «Дом-2» Виктория Боня и режиссер Никита Михалков.

Отдельный блок фейков противников вакцинации касается детей. Пользователи рассылают сообщения о том, что прививка негативно влияет на развитие ребенка, дети вакцинированных людей рождаются с увечьями, а также о том, что ребенка будут тайно прививать от коронавируса без разрешения родителей.

Ранее сообщалось, что в мессенджере Telegram появился канал борьбы с антипрививочниками «Мракоборец | Борцы с антиваксерами». В описании канала указано, что это социальный проект, выступающий против лженауки.