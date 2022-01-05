В США увидели угрозу для Трампа из-за штурма Капитолия

Глава Минюста ША Меррик Гарланд заявил, что ведомство добьется привлечения к ответственности всех причастных к штурму Капитолия. Это будет сделано вне зависимости от положения людей, которое они занимают, сообщает РИА Новости.

Гарланд выпустил заявление, приуроченное к первой годовщине событий 6 января 2021 года. Местные издания увидели в нем угрозу экс-президенту США Дональду Трампу, чьи единомышленники предпринимали попытки сорвать утверждение итогов выборов обеими палатами конгресса. Министр юстиции США пообещал привлечь к ответу всех виновных в штурме Капитолия и наказать их.

«Министерство юстиции сохраняет приверженность привлечению к ответственности в рамках закона всех виновных в событиях 6 января на всех уровнях независимо от того, присутствовали они в тот день (при штурме Капитолия) или были иным образом криминально ответственны за нападение на нашу демократию», — подчеркнул Гарланд.

Ранее Трамп отменил пресс-конференцию в годовщину штурма Капитолия. Он принял это решение «в свете полной предвзятости и нечестности демократического комитета 6 января, двух несостоявшихся республиканцев и фейковых новостных СМИ».

Штурм здания Капитолия состоялся 6 января 2021 года в ходе митинга сторонников экс-президента США Дональда Трампа, не признавших итоги ноябрьского голосования, по результатам которого следующим главой государства избрали демократа Джо Байдена. Протесты привели к масштабным столкновениям с полицией. Пять человек погибли, десятки были задержаны.