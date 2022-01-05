Российский врач назвал главную «жертву» омикрон-штамма

При омикроне в большей степени страдает иммунная система, потому что часть клеток утрачивает свою эффективность. Главную «жертву» штамма в беседе с URA.RU назвал научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«Омикрон не только подрывает чувствительность обычной клетки к интерферонам (ряд белков, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение вируса), но и заставляет иммунокомпетентные клетки вырабатывать меньше интерферона», — сказал российский врач.

