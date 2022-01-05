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В Казани грабитель извинился за нападение при помощи крови жертвы

В Казани грабитель напал на мужчину и извинился при помощи сделанной кровью надписи

Фото: соцсети

В Казани неизвестный напал на мужчину в подъезде, ограбил его и извинился при помощи надписи, сделанной кровью жертвы. Об этом пишет портал KazanFirst.

Отмечается, что инцидент произошел в одном из домов на улице Адорасткого. Потерпевший договорился со злоумышленником о продаже телефона.

При встрече, проходившей в подъезде, грабитель ударил жертву неустановленным предметом в область шеи, забрал телефон и деньги, а также написал на стене подъезда фразу «Простите меня».

Пострадавший госпитализирован. Полиция ищет злоумышленника.

В декабре сообщалось, что двое неизвестных ограбили банк на улице Цюрупы в Уфе. Злоумышленники украли более четырех миллионов рублей.

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Евгений Шульгин
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