Двое мужчин похитили и убили пятилетнюю девочку в Костроме

В Костромской области задержали двух мужчин, подозреваемых в похищении и убийстве пятилетней девочки. Они уже дали признательные показания, сообщили в Следственном комитете России (СК РФ).

По версии следствия, 4 января девочка гуляла на улице Северной Правды в Костроме. Спустя некоторое время ее похитили двое мужчин и унесли в неизвестном направлении.

Поиски ребенка организовали следователи и криминалисты СУ СК России по Костромской области, сотрудники полиции, а также добровольцы отряда «Лиза Алерт».

Тело девочки обнаружили в одном из общежитий города. Как сообщает Baza, вечером к зданию пришли местные жители, чтобы узнать, где находятся подозреваемые.

В отношении похитителей возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), его расследование продолжается.