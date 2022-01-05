Умер один из авторов русскоязычной «Википедии»

Один из авторов русскоязычной «Википедии», владелец интернет-магазина Holodilnik.ru Валерий Ковалев умер в возрасте 51 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора «Викимедиа.ру» Станислава Козловского.

«Это большая и невосполнимая потеря для всех нас. В "Википедии" он написал огромное количество высококачественных статей», — сказал он.

По информации «Викиновости», Ковалев умер в ночь с 30 на 31 декабря 2021 года.

31 декабря 2020 года сообщалось о смерти заразившегося COVID-19 администратора русской «Википедии» Сергея Яковлева. Он скончался в московской больнице №50 в возрасте 55 лет.