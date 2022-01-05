Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Умер один из авторов русскоязычной «Википедии»

Один из авторов русскоязычной «Википедии» Ковалев умер в возрасте 51 года

Фото: Wikipedia

Один из авторов русскоязычной «Википедии», владелец интернет-магазина Holodilnik.ru Валерий Ковалев умер в возрасте 51 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора «Викимедиа.ру» Станислава Козловского.

«Это большая и невосполнимая потеря для всех нас. В "Википедии" он написал огромное количество высококачественных статей», — сказал он.

По информации «Викиновости», Ковалев умер в ночь с 30 на 31 декабря 2021 года.

31 декабря 2020 года сообщалось о смерти заразившегося COVID-19 администратора русской «Википедии» Сергея Яковлева. Он скончался в московской больнице №50 в возрасте 55 лет.

Варвара Кошечкина
Комментарии отключены
Последние новости
В Казахстане перестал работать интернет
В Алматы протестующие захватили телеканал и потребовали выхода в прямой эфир
Президент Казахстана пообещал рассмотреть вопрос о роспуске парламента
Протестующие начали уносить раненых с места взрыва в Актобе
В Подмосковье военный прострелил другу ноги и покончил с собой
Капелло призвал сократить зарплаты невакцинированным футболистам
Несколько взрывов прогремели возле здания администрации в казахском Актобе
Силовики перешли на сторону протестующих в казахстанском Актау
Умер один из авторов русскоязычной «Википедии»
Путин дал оценку российским системам ПВО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter