Заразившийся COVID-19 администратор русской «Википедии» умер в 55 лет

Администратор русской «Википедии» Сергей Яковлев скончался в московской больнице №50. Об этом на его странице во «ВКонтакте» сообщила жена Яковлева Катарина Беляева-Чернышева. Яковлеву было 55 лет.

«Очень больно сообщать это, особенно сейчас, когда все празднуют. Новостей больше не будет. Сережа умер», — написала она.

В середине декабря Яковлев попал с больницу с COVID-19. Он находился в тяжелом состоянии, Беляева-Чернышева рассказывала о самочувствии супруга на его страницах в соцсетях. 28 декабря она сообщала, что муж находится в стабильном состоянии, однако к его болезни «подключилась инфекция» и «началось воспаление». «Говорят, что это минус естественный и ожидаемый, практически нормальное течение болезни. Зато в плюс то, что сатурация на ИВЛ сегодня аж 97, это радует», — писала она.

Яковлев родился в Москве, окончил МФТИ, профессионально увлекался компьютерными технологиями. Был активным пользователем Рунета на этапе его становления, в сети был известен под ником Qkowlew.

C 2008 года занимался правками российского сегмента «Википедии», за все время работы внес в электронную энциклопедию почти 61,5 тысячи изменений, создал 353 статьи. За месяц до смерти, 16 ноября, подал заявку на статус администратора русской «Википедии», которая была одобрена. До начала болезни занимался административными вопросами проекта.

По официальным данным, за последние сутки в России скончались 593 человека с COVID-19. За весь период пандемии в стране зафиксировано 57 019 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом.