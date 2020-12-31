В России за сутки умерли 593 человека с COVID-19

За сутки в России умерли 593 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале.

За весь период зафиксировано 57 019 летальных исходов. Антирекорд по суточной смертности россиян с COVID-19 был 24 декабря, когда погибли 635 человек.

Всего в России выявлено 3 159 297 случаев коронавируса в 85 регионах.

Ранее профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии МГМСУ имени Евдокимова Ирина Шестакова заявила, что при сборе статистики летальности от коронавируса проводится анализ всех смертей, поэтому по его итогам данные могут увеличиться.