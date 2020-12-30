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Эпидемиолог объяснила озвученные Голиковой данные по летальности от коронавируса

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Татьяна Голикова
Татьяна Голикова
Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

При сборе статистики летальности от коронавируса проводится анализ всех смертей, поэтому по его итогам данные могут увеличиться. Об этом заявила профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии МГМСУ имени Евдокимова Ирина Шестакова, передает URA.RU.

Так Шестакова объяснила, почему данные о смерти от коронавируса, озвученные вице-премьером Татьяной Голиковой, оказались выше предоставленных оперативным штабом.

Эпидемиолог добавила, что причиной смерти является первый из поставленных диагнозов, но его первопричиной мог быть именно коронавирус, стоящий на втором месте.

Ранее Голикова сообщила, что в России с начала пандемии от коронавируса умерли 70 921 человек, в еще 45 109 случаях вирус не стал основной причиной летального исхода, но у пациентов были положительные тесты. При этом, по данным портала стопкоронавирус.рф, в России с начала пандемии умерли 56 426 пациентов с коронавирусом.

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