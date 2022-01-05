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Мародеры разграбили крупнейшие торговые центры в Алма-Ате

В Алма-Ате мародеры разграбили ряд крупнейших торговых центров

Фото: Абзал Калиев / РИА Новости

Продолжающиеся в Казахстане протесты привели к тому, что мародеры разграбили в Алма-Ате ряд крупнейших торговых центров. Об этом сообщило издание «Vласть» в своем Telegram со ссылкой на источники.

«Крупнейшие торговые центры Алматы, в том числе Mega Alma-Ata, Esentai, Promenade, ЦУМ разграблены, в некоторых из них до сих пор находятся мародеры», — сказано в сообщении.

Ранее комендатура Алма-Аты заявила, что радикально настроенные сторонники беспорядков нанесли огромный ущерб городу. «К сожалению, радикально настроенные сторонники беспорядков нанесли огромный ущерб городу, оказали сопротивление законным действиям правоохранительных органов», — говорится в сообщении комендатуры.

Кроме того очевидцы сообщают, что с улиц Алма-Аты исчезли патрули правоохранительных органов и военнослужащих, которые занимались разгоном активистов. При этом в городе продолжают орудовать мародеры, разбивая витрины магазинов и ломая банкоматы.

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Марина Совина
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