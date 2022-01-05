В Алма-Ате заявили об огромном ущербе городу

Комендатура Алма-Аты заявила, что радикально настроенные сторонники беспорядков нанесли огромный ущерб городу. Об этом сообщает РИА Новости.

«К сожалению, радикально настроенные сторонники беспорядков нанесли огромный ущерб городу, оказали сопротивление законным действиям правоохранительных органов по наведению порядка и обеспечению безопасности», — говорится в сообщении комендатуры.

Также там заявили, что экстремисты в городе совершают мародерские действия и угрожают жизни и здоровью мирных горожан, препятствуя работе медиков.

Ранее заммэра Алма-Аты Ержан Бабакумаров сообщил, что в городе началась антитеррористическая спецоперация. Кроме того, он рассказал, что аэропорт города освобожден и переводится в штатный режим работы.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего обращения заявил, что аэропорт и пять самолетов в Алма-Ате захвачены «террористами». Он также заявил, что террористические банды, устроившие беспорядки в Казахстане, прошли серьезную подготовку за рубежом. По словам Токаева, сейчас воздушно-десантное подразделение Министерства обороны ведет бой с террористическими бандами под Алма-Атой.