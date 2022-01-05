В Алма-Ате началась антитеррористическая спецоперация

Заммэра Алма-Аты сообщил, что в городе началась антитеррористическая спецоперация. Его слова приводит РИА Новости.

Кроме того, он рассказал, что аэропорт города освобожден и переводится в штатный режим работы.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения (ЧП). Данный режим ограничивает передвижение, вводит запрет на массовые собрания и забастовки, а также позволяет сотрудникам правоохранительных органов проводить личный досмотр граждан и автомобилей.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Протестующие требовали ухода из политики первого президента республики Нурсултана Назарбаева.