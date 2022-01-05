С улиц Алма-Аты пропали патрули силовиков

В Алма-Ате с центральных улиц пропали патрули силовиков, занимавшихся разгоном протестующих. Город продолжает быть охвачен беспорядками, сообщает корреспондент «Известий».

Отмечается, что на улицах отсутствуют как сотрудники правоохранительных органов, так и военные. Активисты поджигают автомобили пожарных, которые предпринимают попытки потушить здания мэрии и резиденции главы государства. Таким образом, сгорели уже не менее трех пожарных машин. Также демонстранты разбивают витрины магазинов, занимаются мародерством и разбивают банкоматы. По сообщениям комендатуры, городу был нанесен колоссальный ущерб.

Ранее в сети были опубликованы первые кадры из международного аэропорта в Алма-Аты после захвата протестующими. В аэропорту никого не осталось. Разбиты стекла, на полу лежат осколки, маски и мусор. В воздушной гавани включена сигнализация.