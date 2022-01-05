Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

С улиц Алма-Аты пропали патрули силовиков

В Алма-Ате с центральных улиц пропали правоохранители и военные

Фото: РИА Новости

В Алма-Ате с центральных улиц пропали патрули силовиков, занимавшихся разгоном протестующих. Город продолжает быть охвачен беспорядками, сообщает корреспондент «Известий».

Отмечается, что на улицах отсутствуют как сотрудники правоохранительных органов, так и военные. Активисты поджигают автомобили пожарных, которые предпринимают попытки потушить здания мэрии и резиденции главы государства. Таким образом, сгорели уже не менее трех пожарных машин. Также демонстранты разбивают витрины магазинов, занимаются мародерством и разбивают банкоматы. По сообщениям комендатуры, городу был нанесен колоссальный ущерб.

Ранее в сети были опубликованы первые кадры из международного аэропорта в Алма-Аты после захвата протестующими. В аэропорту никого не осталось. Разбиты стекла, на полу лежат осколки, маски и мусор. В воздушной гавани включена сигнализация.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Токаев обратился за помощью к ОДКБ
На Байконуре усилили вооруженную охрану из-за протестующих
Церемонию «Грэмми» перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса
С улиц Алма-Аты пропали патрули силовиков
В Алма-Ате заявили об огромном ущербе городу
Пашинян отреагировал на просьбу Токаева о помощи к ОДКБ
На территории подмосковной школы заметили «стаю волков»
Токаев рассказал об идущем бое под Алма-Атой
Раскрыты подробности помощи России Казахстану
Токаев назвал обострение ситуации в Казахстане подрывом целостности государства
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter