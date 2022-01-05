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Появилось первое видео из аэропорта Алма-Аты после ухода протестующих

Протестующие покинули аэропорт Алма-Аты

Видео: @orda_kz

В сети опубликованы первые кадры из международного аэропорта в Алма-Аты после захвата протестующими, видео появилось в Telegram-канале ORDA.

В ролике запечатлен один из терминалов, по которому идут несколько человек. Судя по кадрам, в аэропорту никого не осталось. Разбиты стекла, на полу лежат осколки, маски и мусор. В воздушной гавани включена сигнализация. Издание KazTAG со ссылкой на источник пишет, что захватившие аэропорт в Алма -Аты ушли, сейчас в там никого нет.

В среду, 5 января, после захвата протестующими в воздушной гавани начали принимать самолеты «только по запросу». Такой режим будет действителен до 21:00 четверга, 6 января.

Беспорядки в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, после новостей о повышении цен на топливо. Стоимость сжиженного газа увеличилась с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. В среду на всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения.

Алия Шарафутдинова
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