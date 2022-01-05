Захваченный протестующими аэропорт Алма-Аты начал работать «по запросу»

Протестующие в Казахстане захватили аэропорт в Алма-Аты, воздушная гавань работает «только по запросу», пишет РИА Новости.

Как отметили журналисты, такой режим начал действовать с 20:58 среды, 5 января, и действителен до 21:00 четверга, 6 января. О захвате протестующими аэропорта сообщил Telegram-канал Orda.kz. Сообщалось, что из зданий эвакуируют сотрудников. «Военные покинули аэропорт, но мы не знаем, когда они ушли. Их сейчас там нет. Сотрудники аэропорта своими силами эвакуировали пассажиров», — уточнили в пресс-службе аэропорта.

Кроме того, приостановил работу аэропорт в городе Актау.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей. Цена на топливо увеличилась с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. В среду на всей территории Казахстана ввели режим чрезвычайного положения.