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Байден повторил ошибку Кличко во время обращения к американцам

Президент США Джо Байден оговорился в ходе своей речи, назвав наступающий год 2020-м

Фото: Globallookpress.com

Президент США Джо Байден повторил ошибку мэра Киева Виталия Кличко во время обращения к американцам в ходе трансляции в Twitter. Его слова приводит The New York Post.

Известно, что Байден говорил о борьбе властей страны с распространением нового штамма коронавируса «омикрон». Однако в ходе своей речи политик оговорился, назвав наступающий год 2020-м.

«Есть много причин надеяться, что 2020 год пройдет хорошо, но ради всего святого, пожалуйста, не пренебрегайте теми возможностями, что у нас есть», — призвал сограждан президент США.

27 декабря сообщалось, что похожую ошибку допустил Кличко. Мэр Киева приготовился встречать Новый год и со сцены поздравил с праздником украинцев. Однако в выступлении он оговорился и ошибся с поздравлением на 200 лет. «С хорошим настроением встречаем новый... 2220-й... 2222-й год!» — произнес Кличко собравшимся людям со сцены.

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Айсель Эюбова
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