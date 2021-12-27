Кличко приготовился встречать Новый год через 200 лет

Мэр Киева Виталий Кличко приготовился встречать Новый год и со сцены поздравил с праздником украинцев. Однако в выступлении мэр оговорился — и ошибся с поздравлением на 200 лет. Это далеко не первая оговорка Кличко на украинском языке. Видео очередного конфуза градоначальника опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».

«С хорошим настроением встречаем новый... 2220-й... 2222-й год!» — произнес Кличко собравшимся людям со сцены. На видео в момент, когда мэр ошибается, из зала слышны неоднозначные звуки, вероятно, вызванные разочарованием смотрящих.

Оговорку в ходе выступлений на украинском языке политик делает не первый раз. В 2020 году Кличко произнес слово «писле», означающего по-русски «после», как «писька». «У меня уже спрашивали писька... после некоторых сенсационных таких, знаете, публикаций в СМИ...», — сказал мэр.

Кличко заявлял ранее, что относится к ошибкам с юмором и иронией. Он даже выпустил книгу с соответствующими цитатами. Сборник назвали «Далее будет. Я не молчу».