Кличко выпустил сборник своих цитат

Мэр Киева Виталий Кличко выпустил сборник с собственными цитатами. Об этом он сообщил в Facebook.

«Как и обещал, опубликовал самоироничную книгу с иллюстрированными самыми известными цитатами. Книга яркая, жизнерадостная и позитивная. Честно говоря, я человек, который умеет смеяться над собой. И не обижается на шутки в свой адрес», — рассказал градоначальник.

В книгу «Далее будет. Я не молчу» вошли 14 высказываний, сделанных им во время различных брифингов и официальных мероприятий. Издание, выполненные в компактном формате-гармошки, вышло ограниченным тиражом в три тысячи экземпляров. Вырученные от продажи средства будут переданы в фонд «Будущий Киев», пообещал мэр.

«Я не планирую останавливаться и намерен издать еще не одну книгу своих мемов», — заверил Кличко.

В июне градоначальник перепутал украинские слова и оконфузился во время брифинга по ситуации с коронавирусом в украинской столице. Вместо слова «после», звучащего по-украински как «писля», Кличко произнес «писька»: «У меня уже спрашивали писька... после некоторых сенсационных таких, знаете, публикаций в СМИ...». После первой ошибки политик не смог выговорить слово «сенсационных». Сурдопереводчик в это время улыбнулась.

Интернет-мемом стала фраза Кличко об умении смотреть в завтрашний день, которую он произнес в 2013 году в эфире программы «Шустер Live». Тогда политик сказал: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».

Бывший боксер Кличко занимает должность мэра Киева с 2014 года. В октябре его переизбрали, и он вновь занял кресло столичного градоначальника.