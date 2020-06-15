Мэр Киева Виталий Кличко перепутал украинские слова и оконфузился во время брифинга по ситуации с коронавирусом в украинской столице. Об этом сообщает издание «ДС».

Вместо слова «после», звучащего по-украински как «писля», Кличко произнес «писька»: «У меня уже спрашивали писька... после некоторых сенсационных таких, знаете, публикаций в СМИ...»

После первой ошибки политик не смог выговорить слово «сенсационных». Сурдопереводчик в это время улыбнулась.

Это не первый ляп Кличко, который становится объектом внимания в интернете. К примеру, в эфире программы «Познер» политик заявил, что «если человек надел форму СС, то есть он окрасил себя в те цвета, в которые он окрасил себя». Также киевский градоначальник, рассказывая о коммунальных проблемах столицы, призывал горожан готовиться к «земле». Кроме того, по СМИ разошелся странный ответ Кличко на вопрос, где находится его жена. Сперва мэр украинской столицы сказал, что супруга находится везде, потом уточнил, что «в Киеве, но улетела в Германию», а затем признался, что его жена «всегда находится там же, где и он».

Интернет-мемом стала фраза Кличко об умении смотреть в завтрашний день, которую он произнес в 2013 году в эфире программы «Шустер Live». Тогда политик сказал: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!