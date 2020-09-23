Кандидат в мэры Киева заявила об отсутствии в ее команде «зашкваренных» людей

Кандидат в мэры Киева от «Слуги народа» Ирина Верещук назвала принципы, на которых строила свою команду. Об этом она рассказала в интервью Politeka Online. Запись доступна на YouTube.

Она строила ее, в первую очередь, на принципах профессионализма и старалась привлечь урбанистов, экспертов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, специалистов по городской безопасности. «У нас есть четкие параметры: мы не можем брать в список в Киевсовет "зашкваренных" людей», — заявила она.

Кандидат на пост мэра столицы также отметила, что готова сотрудничать со всеми, кто желает навести порядок в Киеве и брать на себя ответственность за комфорт и безопасность граждан. Ей важно желание работать на благо города, а не партийная принадлежность.

Ранее Верещук спровоцировала пробки в Киеве во время съемок своего предвыборного ролика. В ролике снималась как сама Верещук, так и ее дублер, который будет задействован в съемках сложных сцен с полетами. По задумке политтехнологов, политик должна предстать в образе Мэри Поппинс, летящей над Киевом и горожанами под зонтиком.

Выборы мэра Киева пройдут 25 октября. В июле действующий глава украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что его 20-летний сын Егор собрался побороться с ним за пост городского главы.