Кличко на костылях пригрозил «накостылять» чиновникам

Мэр Киева Виталий Кличко надорвал сухожилие на ноге, пришел на заседание Киевсовета на костылях и пригрозил «накостылять» безответственным чиновникам. Об этом пишет «Страна.ua».

Кличко пояснил, что в субботу играл с сыновьями в футбол, а потом «гонял вандалов, которые расписывали стены и дома в центре города». В итоге старая спортивная травма напомнила о себе. «Опять немного надорвал ахиллово сухожилие. Но мне не привыкать», — отметил мэр.

Он призвал безответственных чиновников не радоваться, «что временно волшебные пенделя не будут долетать», потому что теперь у него «появилась новая опция для нерадивых — "накостылять"».

В июне Кличко проводил брифинг по ситуации с коронавирусом в Киеве, перепутал украинские слова и оконфузился. Вместо слова «после», звучащего по-украински как «писля», мэр произнес «писька», а затем не смог выговорить слово «сенсационных». Это вызвало улыбку сурдопереводчицы.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



