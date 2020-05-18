Кличко пожаловался в полицию на «пир во время чумы»

Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался в полицию на работу ночных клубов в украинской столице во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом он рассказал во время онлайн-пресс-конференции, передает «112 Украина».

«Я видел в выходные в соцсетях видео из некоторых ночных клубов столицы. Скажу откровенно: я возмущен! Толпы людей — это какой-то пир во время чумы! Городская власть не позволяла открывать ночные клубы и другие развлекательные заведения», — заявил Кличко.

Он обратился к полиции с просьбой проверить такие заведения. «И должна быть строгая ответственность их владельцев. А тем, кто рвется на массовый отдых, скажу: вряд ли вы будете такими веселыми, если попадете в инфекционное отделение», — добавил Кличко.

По последним данным, в Киеве выявлен 2321 случай коронавируса. Столица находится на втором месте по числу зараженных среди украинских регионов — после Черновицкой области. В целом по стране коронавирус подтвердили у 18 616 человек.

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