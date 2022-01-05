В Казахстане назвали число погибших во время беспорядков полицейских и военных

Во время беспорядков в ряде регионов Казахстана погибли восемь сотрудников полиции и военных Нацгвардии, еще 317 человек получили ранения. Такое числ называет РИА Новости со ссылкой на данные МВД Казахстана.

Также в МВД Казахстана сообщили, что акты вандализма и мародерства организованы провокаторами, призывают не поддаваться на провокации.

Ранее сообщалось, что на всей территории Казахстана введен режим чрезвычайного положения (ЧП). Данный режим ограничивает передвижение, вводит запрет на массовые собрания и забастовки, а также позволяет сотрудникам правоохранительных органов проводить личный досмотр граждан и автомобилей.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Протестующие требовали ухода из политики первого президента республики Нурсултана Назарбаева.