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Путин посетит рождественское богослужение в одном из российских храмов

Песков: Владимир Путин посетит рождественское богослужение в одном из российских храмов

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил планы президента России Владимира Путина посетить рождественское богослужение в одном из российских храмов. Об этом сообщает ТАСС

Согласно информации, конкретное место Песков обещал уточнить позже. Отмечается, что обычно Рождество президент России встречает за пределами столицы, в то время как Пасху он отмечает традиционно в храме Христа Спасителя.

В ноябре лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сократить новогодние праздники, чтобы люди вышли на работу 2 января. Он связал свое предложение с бюджетом России на 2022-2024 годы.

Депутат не впервые предложил поменять новогодние праздники. В 2020 году он выступал с идеей об обязательных выходных с 31 декабря по 3 января и переносом остальных выходных в счет оплачиваемого отпуска.

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Айсель Эюбова
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