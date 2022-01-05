Раскрыты особенности VR-шлема для PlayStation

Sony раскрыла характеристики нового VR-шлема. Об этом сообщается в блоге PlayStation.

В заявлении на сайте компания сообщила название будущего девайса — PlayStation VR2. Представители Sony не стали демонстрировать изображения устройства, но показали его главные особенности. Аппарат будет иметь OLED-дисплей с поддержкой 4K HDR и полем обзора 110 градусов. Разрешение на каждый глаз пользователя составит 2000х2040 пикселей, экран будет поддерживать частоту 90 или 120 герц.

Устройство следит за направлением глаз, фиксирует повороты головы и прочие движения игрока. Также PlayStation VR2 поддерживает виброотдачу. «Обратная связь с гарнитурой — это новая сенсорная функция, которая усиливает ощущения игрока от действий в игре», — отметили представители Sony.

Гарнитура виртуальной реальности получит поддержку контроллеров PS VR2 Sense с адаптивными курками. К приставке PlayStation девайс будет подключаться через порт USB-C.

Компания также анонсировала игру Horizon Call of the Mountain — новый тайтл позволит оценить все преимущества гарнитуры VR. Сроки выхода гаджета для геймеров не сообщаются.

Sony анонсировала гарнитуру виртуальной реальности следующего поколения в феврале 2021 года. Гаджет будет предназначен для работы с приставкой PlayStation 5.