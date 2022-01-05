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На Украине допустили раскол страны в 2022 году

Политолог Михаил Чаплыга: кризис может привести к расколу Украины в 2022 году

Фото: пресс-служба Администрации президента Украины

Украинский политолог Михаил Чаплыга допустил, что украинский кризис может привести к расколу страны в 2022 году. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на его слова в эфире телеканала «Политека».

«2022 год — это год последней волны кризиса государственности. Все зависит от того, какой путь изберет власть в плане реализации Минских соглашений. Украину теоретически могут расчленить внешние игроки. Будет ли это физически, экономически, геополитически — зависит от правильных ходов, которые совершит наша власть», — предположил специалист.

По словам политолога, важно, сможет ли страна решить вопрос по Донбассу согласно Минским соглашениям. В этом случае, отмечает, Чаплыга, у Украины будет шанс сохранить свою целостность.

4 января сообщалось, что первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в ходе телефонного разговора с главой МИД Греции Никосом Дендиасом обсудила координацию между союзниками по НАТО, в том числе в контексте «сдерживания» России. Отмечается, что стороны подчеркнули важность продвижения солидарности и стабильности в Европе, включая поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Айсель Эюбова
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