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США и Греция обсудили сдерживание России

Заместитель госсекретаря США Шерман и глава МИД Греции Дендиас обсудили сдерживание РФ

Фото: Costas Baltas / Reuters

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в ходе телефонного разговора с главой МИД Греции Никосом Дендиасом обсудила координацию между союзниками по НАТО, в том числе в контексте «сдерживания» России. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, пишет РИА Новости.

Отмечается, что стороны подчеркнули важность продвижения солидарности и стабильности в Европе, включая поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также Шерман и Дендиас обсудили необходимость координации между союзниками и партнерами по НАТО, в частности, путем подготовки беспрецедентных экономических мер, для сдерживания Москвы «от дальнейших действий и агрессии».

В последние недели в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе нападения России на Украину. Москва подчеркивает, что не имеет никаких агрессивных намерений. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал информацию о возможном вторжении пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

Марина Совина
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