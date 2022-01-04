США и Греция обсудили сдерживание России

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в ходе телефонного разговора с главой МИД Греции Никосом Дендиасом обсудила координацию между союзниками по НАТО, в том числе в контексте «сдерживания» России. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, пишет РИА Новости.

Отмечается, что стороны подчеркнули важность продвижения солидарности и стабильности в Европе, включая поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также Шерман и Дендиас обсудили необходимость координации между союзниками и партнерами по НАТО, в частности, путем подготовки беспрецедентных экономических мер, для сдерживания Москвы «от дальнейших действий и агрессии».

В последние недели в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе нападения России на Украину. Москва подчеркивает, что не имеет никаких агрессивных намерений. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал информацию о возможном вторжении пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

