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Протестующие в Алма-Ате разгромили офис телекомпании «Мир»

В Алма-Ате протестующие разгромили офис и уничтожили оборудование в офисе МТРК «Мир»

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Протестующие в казахстанской Алма-Ате разгромили офис представительства межгосударственной телерадиокомпании (МТРК) «Мир» и уничтожили телевизионное оборудование. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Уточняется, что благодаря активной помощи акимата все сотрудники «Мира» были своевременно эвакуированы и сейчас находятся в безопасности.

Ранее сообщалось, что протестующие в Алматы захватили здание коррпункта телеканала «Мир24» и потребовали выхода в прямой эфир. Демонстранты ворвались в здание с дубинками и примерно час удерживали сотрудников телеканала. Впоследствии репортеров отпустили и вывели на улицу.

5 января в разговоре с РИА Новости председатель МТРК «Мир» Радик Батыршин опроверг требование выхода в эфир. «Естественно, наши сотрудники — люди ответственные, и перед тем как покинуть офис, все отключили», — уточнил он.

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Варвара Кошечкина
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