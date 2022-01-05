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В Алматы протестующие захватили телеканал и потребовали выхода в прямой эфир

Протестующие в Алматы захватили здание коррпункта телеканала «Мир24»

Фото: РИА Новости

В казахстанском городе Алматы протестующие захватили здание коррпункта телеканала «Мир24». Об этом сообщает издание Orda.kz в Telegram.

По словам корреспондента, демонстранты ворвались в здание с дубинками и примерно час удерживали сотрудников телеканала. Впоследствии репортеров отпустили и вывели на улицу. Протестующие требуют выхода в прямой эфир.

Отмечается, что в здании сейчас разбиты стекла и выбиты двери.

Ранее поступила информация о том, что по всему Казахстану перестал работать интернет на фоне массовых протестов в городах республики. Инцидент серьезно ограничит освещение протестов, отмечают в мониторинговом сервисе NetBlocks.

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Варвара Кошечкина
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