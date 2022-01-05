В Казахстане перестал работать интернет

По всему Казахстану перестал работать интернет, сообщает сервис NetBlocks в Twitter.

«Подтверждено: Казахстан сейчас находится посреди отключения интернета общенационального масштаба после дня перебоев в работе мобильного интернета и частичных ограничений», — говорится в сообщении мониторингового ресурса и уточняется, что инцидент серьезно ограничит освещение протестов.

Ранее в среду, 5 января, сообщалось о массовом отключении интернета из-за митингов и акций протеста. По данным Telegram-канал Sputnik Казахстан, в стране также были недоступны мессенджеры, в частности What's App и Telegram.