В Казахстане начали отключать интернет из-за митингов

В Казахстане начали массово отключать интернет из-за митингов и акций протеста. Об этом сообщает Telegram-канал сервиса мониторинга блокировок GlobalCheсk.

«Фиксируем полное отключение интернета в Алма-Ате, Казахстан. (...) В том числе не работает интернет у проводных операторов», — передали администраторы сервиса.

Как сообщает Telegram-канал Sputnik Казахстан, в стране также не работает мобильный интернет. Недоступны мессенджеры, в частности What's App и Telegram. В Beeline Казахстан сообщили об аналогичной проблеме.

2 января в Казахстане начались протесты против роста цен на топливо, 4 января на площади Республики в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Правоохранители применяли для разгона протестов слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В Алма-Ате и в Мангистауской области ввели режим ЧП до 19 января, в период действия режима чрезвычайного положения объявили комендантский час с 23.00 до 7.00.

На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство республики в отставку, а также поручил ввести госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин, дизель и социально значимые продукты сроком на 180 дней.