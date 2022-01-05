Москвичей предупредили о резких скачках температуры

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы о резких скачках температуры. Его слова приводит ТАСС.

Синоптик сообщил, что в городе ожидается похолодание на 10-11 градусов в субботу, 8 января. Он также отметил, что понижение температуры будет сопровождаться заметным скачком атмосферного давления.

«Резко повысится атмосферное давление, с четверга оно повысится на 20-25 миллиметров ртутного столб, а температура, наоборот, резко понизится. Ночью будет 10-14 градусов мороза, а днем — от 5 до 10 градусов мороза», — сказал он.

Вильфанд добавил, что до конца праздничных выходных в столице ожидается «хорошая зимняя и комфортная погода».

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что со среды, 5 января, на Москву и Московскую область обрушится весь спектр неблагоприятных погодных явлений, связанных с потеплением: мокрый снег, метель, снежные заносы, гололедица на дорогах.

