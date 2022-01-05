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Сальма Хайек снялась в купальнике с декольте и взволновала фанатов

Сальма Хайек поделилась фото в леопардовом купальнике и возле бассейна и восхитила фанатов

Фото: @salmahayek

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек снялась в откровенном образе и взволновала фанатов. Соответствующими фото она поделилась странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 55-летняя знаменитость запечатлена за столиком возле бассейна с собранными волосами в слитном леопардовом купальнике с глубоким декольте. Ее образ дополняют солнцезащитные очки. «Первый кофе первого понедельника совершенно нового года», — подписала она публикацию, которая набрала больше двух миллионов лайков.

Поклонники оценили внешний вид актрисы и принялись писать комплименты в комментариях. «Потрясающая! Мне нравится этот костюм», «Сексуальная королева», «У меня есть две весомые причины любить эту фотографию», «Ты выглядишь невероятно», «Идеальная», «Как красиво!» — восхищались они.

В октябре 2021 года Сальму Хайек пристыдили в сети за откровенный образ на премьере фильма «Вечные» в Лос-Анджелесе. Она вышла в свет в черном облегающем платье, которое было оформлено глубоким декольте и разрезом на бедре. «Чему же она учит свою дочь? Покажи свою грудь и ты будешь популярной?» — ругали ее пользователи сети.

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Айсель Эюбова
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