Юрист предупредил россиян об уголовной ответственности за нарушающие закон селфи

Ведущий юрист Евразийской Юридической Компании «Сенатор» Сергей Савельев предупредил россиян об ответственности за нарушающие закон селфи. Он рассказал агентству «Прайм», что в определенных случаях за фотографии человека могут привлечь к дисциплинарной, гражданской и даже уголовной ответственности.

Так, специалист напомнил, что госслужащим нельзя делать фотографии, которые порочат честь и достоинство. За такие селфи может грозить увольнение.

«Cотрудникам органов внутренних дел, военнослужащим запрещено делать и выкладывать фотографии с алкоголем, в непристойном виде, фотографии эротического характера», — объяснил Савельев, добавив, что вне зависимости от профессии запрещено делать фотографии, которые могут повлечь за собой распространение сведений, охраняемых законом. Юрист пояснил, что запрещается публиковать свои фотографии на фоне или в самих объектах, информация о которых составляет государственную тайну. Он привел в пример фото на военных объектов.

Специалист уточнил, что обнародование и использование изображения гражданина допускаются только с его согласия, даже если он сам разместил их в интернете.

С 1 января 2022 года в России вступили в силу новые правила распределения по степеням секретности сведений, содержащих государственную тайну, теперь у данных есть три степени секретности. Первая — данные особой важности, к ней относятся сведения о внешнеполитической, экономической, научно-технической, военной, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб интересам страны. Вторая категория — совершенно секретные данные, третья категория — секретные данные.