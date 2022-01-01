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В России вступили в силу новые правила о секретности и гостайне

С 1 января 2022 года в России начали действовать новые правила о секретности и гостайне

Фото: Shutterstock

В 2022 году в России вступили в силу новые правила распределения по степеням секретности сведений, содержащих государственную тайну. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Так, с 1 января у данных есть три степени секретности. Первая — данные особой важности. К ней относятся сведения о внешнеполитической, экономической, научно-технической, военной, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб интересам страны.

Вторая категория — совершенно секретные данные. В эту группу входят данные из перечисленных областей, но речь идет уже о интересах не всей России, а госоргана или отрасли экономики.

Третья категория — секретные данные. В нее правительство отнесло все остальные данные из числа сведений, составляющих гостайну, распространение которых может нанести ущерб предприятиям, учреждениям или организациям, работающим в перечисленных в первом пункте областях.

В сентябре 2021 года Федеральная служба безопасности (ФСБ) утвердила перечень информации в области российской военной и военно-технической деятельности, которая не относится к гостайне, но в случае передачи другим государствам или иностранным гражданам может быть использована против безопасности России. Уточнялось, что собирающие такие данные для зарубежных заказчиков лица могут быть признаны иноагентами.

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Евгения Куликова
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