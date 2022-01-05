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Уехавшие за границу россияне рассказали о сложностях жизни в 2021 году

Россияне, перебравшиеся за границу, говорят о переменах к лучшему в 2021 году

Фото: @iam_yulia_zhuk

Переехавшие за границу россияне рассказали, как изменилась их жизнь за второй год пандемии COVID-19 и какие сложности им пришлось преодолеть в 2021 году. Их откровения публикует «Лента.ру».

Илья из Краснодара, несколько лет назад уехавший во Вьетнам и работавший в гостиничном бизнесе, вернулся на родину в самом начале пандемии, успев выбраться из страны в последний момент перед объявлением локдауна. Он решил сменить профессию, пошел учиться и считает, что события последних двух лет пошли и ему, и его семье на пользу.

О переменах к лучшему говорят и другие герои публикаций «Ленты.ру». Анне, перебравшейся в Германию и работающей в винном бизнесе, в минувшем году удалось вывезти из России сына, которого до того не отпускал ее бывший муж.

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У Юлии из Иркутска, жившей в Бельгии, родился ребенок. Из-за ограничений, введенных во время пандемии, ей было удобнее ходить на прием к врачу, а в больницы не пускали родственников — это, по ее словам, помогло избежать ненужной суматохи. После родов она уехала в Сингапур, где с пандемией борются еще строже.

Для меня как женщины в декрете это сейчас идеальное место для воспитания малыша: никакой теплой одежды, постоянный доступ к бассейну, много детей, безопасность, а главное — все в масках! Педиатр сказала, что из-за этого сейчас самые низкие показатели по гриппу среди малышей

Юлия

Кондитер Мария Троицкая считает, что 2021 год был для нее лучшим за все пять лет, которые она провела во Франции. Она развелась и благодаря пандемии быстро нашла новую квартиру. Кроме того, ей нравится, что в Париже стало меньше туристов.

Анастасии, живущей в Японии, пришлось пустить в ход все умения, чтобы остаться на плаву. «Чтобы выжить, надо быть мастером на все руки», — объясняет она. В 2021 году она вышла замуж, но так и не смогла сыграть свадьбу из-за пандемийных ограничений.

Ранее переехавшая в Израиль россиянка рассказала, что особенности менталитета жителей этой страны представляют собой полную противоположность российскому.

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Олег Парамонов
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