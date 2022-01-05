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Названы основные модные тренды 2022 года

Стилист Ким: жизнерадостные цвета станут главным модным трендом 2022 года

Фото: JOSHUA COLEMAN / Unsplash

Стилист и основатель сервиса по подбору и доставке одежды Ольга Ким назвала главные тренды моды 2022 года. В разговоре с «Лентой.ру» она порекомендовала отдавать предпочтения ярким цветам.

«Сейчас идет тренд на жизнерадостные цвета. Он продолжится. Уходит эпоха серых, скучных, пастельных тонов, а на смену приходит запрос на яркие сочетания», — поделилась стилист.

По ее словам, этот тренд набирает силу, поскольку люди устали от эпохи коронавируса, принесшей в повседневный гардероб много тусклых оттенков. Яркие сочетания помогут вдохновиться и наполниться жизнеутверждающей энергией, считает эксперт.

В плане фасонов, заявила Ким, в 2022 году стоит отдать предпочтение длинным брюкам в пол. Также в моду возвращается низкая посадка. «Понятно, что ей сложнее прижиться, потому что это такой радикальный тренд, подходящий для подтянутых фигур. Он уже сейчас царит в стрит-моде, и с течение времени, этот тренд доберется и до масс», — высказалась основатель сервиса по подбору и доставке одежды.

Также в тренде будет мужская обувь на массивной подошве, высказалась Ким. «Это челки, брогги, оксфорды, лоферы на толстой активной подошве», — пояснила стилист.

Ранее российская звездная стилистка Лина Дембикова назвала лучшую одежду для празднования Нового года. Женщинам, которые планируют устроить уютную вечеринку дома, эксперт моды порекомендовала отдать предпочтение бельевым платьям, образам с перьями и пижамам в роскошном стиле с декоративными элементами. Уместным нарядом для встречи года Тигра, по ее мнению, также могут быть спортивные костюмы в сочетании с туфлями-лодочкам и большим количеством серебряных украшений.

В то же время мужчинам стоит выбрать брюки и минималистичную оверсайз-рубашку с воротником-стойкой, который придает образу парадности, или лаконичный свитшот с брюками и ботинками.

Виктория Немис
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