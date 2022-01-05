Опубликованы указы о введении ЧП во всех регионах Казахстана

Власти Казахстана опубликовали указы о введении чрезвычайного положения (ЧП) во всех регионах страны на фоне протестов, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

В перечень ограничений попали комендантский час с 23:00 до 7:00, создание комендатуры во главе с начальниками полиции, запрет массовых мероприятий, ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств.

Кроме того, в стране ограничен въезд в каждый регион и выезд из него, будут проводиться проверки документов, личный досмотр, досмотр вещей и транспортных средств. Также запрещается продажа оружия и боеприпасов, установлен особый режим оборота лекарств и алкоголя. У жителей Казахстана на период чрезвычайного положения временно изымут оружие и боеприпасы.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Протестующие требовали ухода из политики первого президента республики Нурсултана Назарбаева. На фоне беспорядков власти Казахстана объявили о введении ЧП на всей территории страны.