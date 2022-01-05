В США отказались комментировать переговоры с Россией

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге отказалась комментировать итоги будущих переговоров с Россией, передает РИА Новости.

Псаки подчеркнула, что Белый дом не намерен предсказывать итоги переговоров США и России по проблемам безопасности. Она отметила, что уже ранее высказывалась об ожиданиях американской стороны от этого диалога. «...Но я не буду предсказывать, чем они могут закончиться», — ответила Псаки на вопрос, рассчитывает ли Вашингтон на конкретные результаты переговоров

Представитель Белого дома Псаки добавила, что при обострении ситуации возле российско-украинской границы во время переговоров, США в ближайшее время продолжат оказывать помощь Украине в вопросах обороны.

«Мы продолжаем оказывать помощь Украине в вопросе обороны. Мы оказываем помощь и продолжим делать это в предстоящие недели и месяцы», — подчеркнула Псаки.

Ранее Госдеп США ответил на вопрос о санкциях против России из-за Украины. Представитель ведомства Нед Прайс подчеркнул, что Штаты надеются, что «экономический ответ в отношении России останется гипотезой».

10 января начнутся переговоры России и США в Женеве. 12 января состоится встреча Совет Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января — заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене.