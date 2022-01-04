Госдеп США ответил на вопрос о санкциях против России из-за Украины

Глава пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США надеются, что вводить санкции против России из-за ситуации вокруг Украины не придется. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телефонный брифинг.

«Мы надеемся, что экономический ответ в отношении России останется гипотезой», — заявил представитель Госдепа.

По его словам, «Россия хорошо представляет, что имеется в виду под мерами, которые последуют» в случае эскалации ситуации на Украине, но объявлять о них публично госдеп не планирует. США используют любые возможности для ведения диалога о «военном строительстве России» на границе, добавил Прайс.

Ранее 4 января сообщалось, что первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в ходе телефонного разговора с главой МИД Греции Никосом Дендиасом обсудила координацию между союзниками по НАТО, в том числе в контексте «сдерживания» России. Отмечается, что стороны подчеркнули важность продвижения солидарности и стабильности в Европе, включая поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.