Гинцбург назвал срок выхода назальной и детской вакцин от COVID-19

Директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная и детская вакцина от коронавирусной инфекции должны стать доступными в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости

«В первую очередь назальная вакцина должна стать доступной», — уточнил он. Он также добавил, что вакцинация препаратом для детей всех возрастов будет добровольной.

Гинцбург добавил, что в конце года также планируется провести клинические исследования профилактического препарата, защищающего сразу от гриппа и коронавирусной инфекции.

Ранее один из привившихся вакциной от COVID-19 в виде назального спрея, рассказал о том, что побочных эффектов после вакцинации не ощутил: температура была в норме, головной и мышечной боли не было, кашель и насморк отсутствовали.

