Названы лучшие валюты для инвестиций в начале года

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Елена Воронкова в беседе с агентством «Прайм» назвала лучшие валюты для инвестиций в начале года.

По ее словам, с учетом волатильности курсов в национальном и глобальном масштабе, в состав валютной корзины, можно включить доллар, евро и швейцарский франк.

Эксперт отметила, что швейцарский франк долгие годы служил валютным убежищем. Для него не характерны сильные колебания, так как он базируется на стабильной экономике. Воронкова пояснила, что это формирует относительно независимую динамику курса и практически самую высокую устойчивость к доллару США среди мировых валют.

Ранее аналитики назвали рубль одной из лучших валют развивающихся стран. В течение 2021 года он потерял в стоимости меньше, чем валюты-конкуренты. С начала года курс рубля по отношению к доллару снизился на 0,3 процента — с 74,4 до 74,65 рубля за доллар. Наивысших значений за год стоимость валюты достигала 26 октября, когда она торговалась по 69,5 рубля за доллар, самых низких — 9 апреля, когда доллар можно было купить за 77,4 рубля.