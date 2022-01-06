Академик Бокерия оценил шансы человека дожить до 150 лет

Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия оценил шансы человека дожить до 150 лет в интервью РИА Новости.

По словам академика, человек должен жить 100 лет. «150 — я не знаю, но ведь как, понимаете, век — это 100 лет, че-ло-век. Значит, мы должны жить 100 лет», — заявил Бокерия.

Кроме того, по его словам, существуют данные о женщине в Азербайджане, которая якобы прожила 180 лет. Однако, возможно, что во времена, когда она родилась, еще не было четких учетных записей, поэтому точно установить ее возраст невозможно.

Ранее Бокерия рассказал, как дожить до 100 лет. Он назвал движение и добрый взгляд на мир условиями, которые помогут обеспечить долголетие. Кардиохирург добавил, что не менее важно вести здоровый образ жизни, правильно питаться и отказаться от употребление алкогольных напитков.